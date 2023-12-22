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Сток Сити
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
2
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
2
Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»
30 января 2023, 13:47
2
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
4
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
1
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
27 октября 2021, 23:59
1
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Халл Сити
Сток Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2 : 4
06.01.2024
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 0
03.02.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
0 : 1
19.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сток Сити
0 : 5
03.02.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Сандерленд
3 : 1
27.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
1 : 2
20.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2 : 4
06.01.2024
Брайтон

Халл Сити - Сток Сити - 29 марта 2024

Халл Сити
29.03.2024, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
- : -
Не начался
Сток Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Халл Сити - Сток Сити
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
- : -
10.02.2024
Лестер
Россия
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