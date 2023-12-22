Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
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34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше