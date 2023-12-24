Хаддерсфилд Таун

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
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Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ
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«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
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Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа