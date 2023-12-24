Хаддерсфилд Таун

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист

Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»

«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ