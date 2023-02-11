Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
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За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
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Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети
Кубок английской лиги. «Арсенал» разгромил со счетом 6:0 «Вест Бромвич», у Обамеянга хет-трик