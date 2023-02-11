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Миллуолл
Вест Бромвич
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
28 января, 17:14
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
3
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
9 августа 2022, 13:57
1
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
2 июля 2022, 09:46
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
3
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
22 сентября 2021, 23:41
1
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
28 января, 17:14
1
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
9 августа 2022, 13:57
1
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
2 июля 2022, 09:46
1
Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети
1 октября 2021, 20:55
5
Кубок английской лиги. «Арсенал» разгромил со счетом 6:0 «Вест Бромвич», у Обамеянга хет-трик
26 августа 2021, 00:02
3
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Миллуолл
Вест Бромвич
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2 : 3
06.01.2024
Лестер
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
4 : 1
07.01.2024
Олдершот
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 0
03.02.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
1 : 1
27.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2 : 3
06.01.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Вест Бромвич
1 : 0
03.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Бромвич
0 : 2
28.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
2 : 0
20.01.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
4 : 1
07.01.2024
Олдершот

Миллуолл - Вест Бромвич - 29 марта 2024

Миллуолл
29.03.2024, пятница, 15:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
- : -
Не начался
Вест Бромвич
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Миллуолл - Вест Бромвич
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
- : -
10.02.2024
Лестер
Россия
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