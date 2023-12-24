Сандерленд

Неожиданный поступок Усмана Дембеле: вместо просмотра ЛЧ он поехал на матч Чемпионшипа

В «Реале» может оказаться еще один Беллингем

«Ньюкасл» сделал фото с фанатами после победы над «Сандерлендом»

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В «Реале» может оказаться еще один Беллингем

«Ньюкасл» сделал фото с фанатами после победы над «Сандерлендом»

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты

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