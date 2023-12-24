Сандерленд

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В «Реале» может оказаться еще один Беллингем
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«Ньюкасл» сделал фото с фанатами после победы над «Сандерлендом»
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
В «Реале» может оказаться еще один Беллингем
Игрок «Сандерленда» спас захлебнувшуюся собаку
Неожиданный поступок Усмана Дембеле: вместо просмотра ЛЧ он поехал на матч Чемпионшипа
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Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
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