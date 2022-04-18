Куинз Парк Рейнджерс

Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты

«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»