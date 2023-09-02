Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
Кубок Англии. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Престон» (3:0). У Сона дубль
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше