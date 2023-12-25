Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»

Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно