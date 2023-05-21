Шеффилд Уэнсдэй

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
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«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)
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Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля