Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»
«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети
Кубок английской лиги. «Арсенал» разгромил со счетом 6:0 «Вест Бромвич», у Обамеянга хет-трик