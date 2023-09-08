Плимут Аргайл

В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно