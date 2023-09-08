Плимут Аргайл

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Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
«Ипсвич» подписал победителя Лиги Европы в составе «МЮ»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона
«Ипсвич» подписал победителя Лиги Европы в составе «МЮ»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах
Эд Ширан представил новую форму «Ипсвича» из третьего дивизиона Англии