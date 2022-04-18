Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
3
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
1
«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»
14 июня 2020, 19:30
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
3
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
1
«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»
14 июня 2020, 19:30
2
«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
5 января 2020, 19:50
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
6 апреля 2019, 18:58
1
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
6 января 2019, 19:35
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
6 января 2019, 18:52
4
Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»
23 октября 2018, 23:39
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 2
01.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
1 : 0
05.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
06.01.2024
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
14.01.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
14.01.2024
Уотфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
06.01.2024
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ротерхэм
0 : 2
03.02.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
1 : 0
05.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 2
01.01.2024
Ротерхэм

Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм - 24 февраля 2024

Куинз Парк Рейнджерс
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
- : -
Не начался
Ротерхэм
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+