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Мидлсбро
Плимут Аргайл
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
4
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
13 января 2019, 09:16
5
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Мидлсбро
Плимут Аргайл
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
04.02.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Челси
6 : 1
23.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Плимут Аргайл
1 : 4
06.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Суонси
0 : 1
03.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл

Мидлсбро - Плимут Аргайл - 24 февраля 2024

Мидлсбро
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
- : -
Не начался
Плимут Аргайл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мидлсбро - Плимут Аргайл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
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