«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше