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Кардифф
Сток Сити
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
1
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
2
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
1
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
3
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
1
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
2
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
1
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
3
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
23 июня 2022, 07:58
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
4
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
1
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
27 октября 2021, 23:59
1
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Последние матчи
Все
Кардифф
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2024
Кардифф
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2 : 4
06.01.2024
Брайтон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 0
06.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
0 : 3
13.01.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уотфорд
0 : 1
03.02.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
0 : 3
13.01.2024
Лидс
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 0
06.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сток Сити
0 : 5
03.02.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Сандерленд
3 : 1
27.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
1 : 2
20.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2 : 4
06.01.2024
Брайтон

Кардифф - Сток Сити - 24 февраля 2024

Кардифф
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
- : -
Не начался
Сток Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кардифф - Сток Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
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