Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Сток Сити
Ковентри
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
27 мая 2023, 21:52
4
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
18 мая 2023, 00:04
6
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
4
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
1
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
27 октября 2021, 23:59
1
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
27 мая 2023, 21:52
4
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
18 мая 2023, 00:04
6
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
8 января 2023, 00:26
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сток Сити
Ковентри
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2 : 4
06.01.2024
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
1 : 2
20.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
20.01.2024
Ковентри
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.01.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сток Сити
0 : 5
03.02.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Сандерленд
3 : 1
27.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
1 : 2
20.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2 : 4
06.01.2024
Брайтон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
4 : 1
06.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Норвич Сити
2 : 1
03.02.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ковентри
2 : 2
30.01.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.01.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
20.01.2024
Ковентри

Сток Сити - Ковентри - 17 февраля 2024

Сток Сити
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
- : -
Не начался
Ковентри
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сток Сити - Ковентри
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+