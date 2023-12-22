Хаддерсфилд Таун

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»