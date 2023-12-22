Хаддерсфилд Таун

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ

Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»

Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»