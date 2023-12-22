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Хаддерсфилд Таун
Халл Сити
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января, 19:00
1
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января, 19:00
1
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
29 июля 2022, 23:53
1
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
24 июля 2022, 10:58
1
«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ
18 мая 2022, 07:20
1
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
2
Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»
30 января 2023, 13:47
2
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Хаддерсфилд Таун
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
5 : 0
07.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 0
03.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
5 : 0
07.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 0
03.02.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
0 : 1
19.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
Бирмингем Сити

Хаддерсфилд Таун - Халл Сити - 17 февраля 2024

Хаддерсфилд Таун
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
- : -
Не начался
Халл Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
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