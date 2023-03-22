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Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
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«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд