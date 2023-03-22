«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа

Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца

Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа

Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца

Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты

«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»