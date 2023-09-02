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Престон
Мидлсбро
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
6
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
29 января 2023, 02:26
1
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
28 января 2023, 23:52
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Престон» (3:0). У Сона дубль
28 января 2023, 22:50
1
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
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Престон
Мидлсбро
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
4 : 0
06.01.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Престон
2 : 0
13.01.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
3 : 2
03.02.2024
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
1 : 1
27.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 1
21.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Престон
2 : 0
13.01.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
4 : 0
06.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
04.02.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Челси
6 : 1
23.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси

Престон - Мидлсбро - 14 февраля 2024

Престон
14.02.2024, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
- : -
Не начался
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Мидлсбро
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Престон - Мидлсбро
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
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