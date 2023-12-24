Плимут Аргайл

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа