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Плимут Аргайл
Ковентри
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
27 мая 2023, 21:52
4
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
18 мая 2023, 00:04
6
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
4
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
13 января 2019, 09:16
5
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
27 мая 2023, 21:52
4
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
18 мая 2023, 00:04
6
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
8 января 2023, 00:26
1
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Последние матчи
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Плимут Аргайл
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
20.01.2024
Ковентри
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.01.2024
Ковентри
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Плимут Аргайл
1 : 4
06.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Суонси
0 : 1
03.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
4 : 1
06.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Норвич Сити
2 : 1
03.02.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ковентри
2 : 2
30.01.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.01.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
20.01.2024
Ковентри

Плимут Аргайл - Ковентри - 14 февраля 2024

Плимут Аргайл
14.02.2024, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
- : -
Не начался
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Статистика матча Плимут Аргайл - Ковентри
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
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