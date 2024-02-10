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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Плимут Аргайл
Сандерленд - Плимут Аргайл: обзор матча 10 февраля 2024
Сандерленд
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
52'
П. Эква
59'
Д. Кларк
67'
Д. Беллингем
39'
Р. Харди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Плимут Аргайл
Замена
А. Аушиш
️️️️
Л. О'Найен
88'
87'
Желтая карточка
М. Соринола
78'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Э. Девайн
77'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Э. Филлипс
72'
Замена
L. Sousa
️️️️
М. Миллер
72'
Замена
М. Соринола
️️️️
Б. Мамба
69'
Желтая карточка
Д. Гьяби
Замена
Р. Мандл
️️️️
П. Робертс
69'
ГОЛ! 3:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Д. Нил
67'
Замена
К. Ригг
️️️️
А. Ба
65'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
П. Эква
65'
65'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
А. Форшоу
ГОЛ! 2:1!
Д. Кларк
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Эква
Пас отдал
П. Робертс
52'
44'
Желтая карточка
Б. Мамба
39'
ГОЛ! 0:1!
Р. Харди
Пас отдал
М. Уиттакер
33'
Желтая карточка
Э. Филлипс
24'
Желтая карточка
М. Уиттакер
Желтая карточка
А. Ба
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
7
Элфи Девайн
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Морган Уиттакер
(К)
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
24
Адиль Аушиш
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
24
Lino Sousa
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
8
Джо Эдвардс
ПП
25
Фредди Иссака
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Паттерсон
5
Ельде
5
Баллард
32
Хьюм
31
Ба
17
Эква
6
Нил
16
Робертс
13
О'Найен
47
Кларк
31
Русин
2-3-2-3
23
Азар
19
Мамба
4
Филлипс
7
Девайн
24
Гьяби
28
Форшоу
7
Уиттакер
19
Миллер
22
Гэллоуэй
39
Харди
19
31
Ба
11
Ригг
11
Ригг
31
Ба
17
Эква
7
Беллингем
7
Беллингем
17
Эква
13
О'Найен
24
Аушиш
24
Аушиш
13
О'Найен
16
Робертс
14
Мандл
14
Мандл
16
Робертс
19
Мамба
29
Соринола
29
Соринола
19
Мамба
19
Миллер
24
24
19
Миллер
4
Филлипс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
4
Филлипс
28
Форшоу
4
Рэнделл
4
Рэнделл
28
Форшоу
7
Девайн
19
Уэйн
19
Уэйн
7
Девайн
Остались в запасе
Сандерленд
Плимут Аргайл
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
25
Каллум Бертон
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
25
Фредди Иссака
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
25
Фредди Иссака
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сандерленд - Плимут Аргайл
1
5
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
17
13
Офсайды
3
2
Количество передач
550
281
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.39
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Backhouse, England
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
41269 из 49000 зрителей (84%)
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