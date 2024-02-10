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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Вест Бромвич
Ипсвич Таун - Вест Бромвич: обзор матча 10 февраля 2024
Ипсвич Таун
10.02.2024, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
46'
Н. Бродхед
90+3'
О. Хатчинсон
18'
Т. Феллоус
76'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:2!
О. Хатчинсон
90'
+3
Замена
C. Humphreys
️️️️
Л. Дэвис
90'
+3
83'
Замена
Пипа
️️️️
А. Вайманн
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Н. Бродхед
83'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
М. Луонго
83'
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Свифт
Пас отдал
А. Моуатт
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. Чаплин
74'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
У. Бернс
74'
66'
Желтая карточка
Н. Чалоба
65'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Д. Дайк
56'
Желтая карточка
А. Вайманн
56'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Т. Феллоус
55'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
Желтая карточка
Г. Кларк
49'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
Д. Эдмундсон
46'
46'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
К. Бартли
45'
+2
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Желтая карточка
С. Морси
30'
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Феллоус
Пас отдал
А. Вайманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
19
Kayden Jackson
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
39
Reece Hall
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
3-2-5
32
Гладкий
3
Дэвис
25
Эдмундсон
4
Кларк
21
Луонго
8
Морси
26
Вулфенден
33
Бродхед
8
Чаплин
7
Бернс
19
Мур
4-4-2
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
4
Кипр
22
Таунсенд
5
Йокушлу
20
Моуатт
17
Уоллес
18
Феллоус
18
Вайманн
23
Томас-Асанте
3
Дэвис
20
20
3
Дэвис
33
Бродхед
16
Сармиенто
16
Сармиенто
33
Бродхед
7
Бернс
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
7
Бернс
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
21
Луонго
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
21
Луонго
18
Вайманн
2
Пипа
2
Пипа
18
Вайманн
5
Бартли
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Бартли
Дайк
8
Свифт
8
Свифт
Дайк
18
Феллоус
10
Джонстон
10
Джонстон
18
Феллоус
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Вест Бромвич
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
39
Reece Hall
ЦЗ
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
39
Reece Hall
ЦЗ
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Ипсвич Таун - Вест Бромвич
2
3
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
3
Офсайды
2
1
Количество передач
552
302
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.39
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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