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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сандерленд
Мидлсбро - Сандерленд: обзор матча 04 февраля 2024
Мидлсбро
04.02.2024, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
61'
М. Форсс
83'
Н. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Сандерленд
90'
+8
Замена
Й. Селт
️️️️
Д. Баллард
90'
+2
Желтая карточка
П. Эква
Замена
Л. Томас
️️️️
Л. Энгель
84'
83'
ГОЛ! 1:1!
Н. Русин
Пас отдал
Д. Кларк
Желтая карточка
Л. Эйлинг
79'
Замена
С. Силвера
️️️️
М. Форсс
77'
Замена
Д. Коберн
️️️️
С. Гринвуд
77'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Д. Барласер
77'
Желтая карточка
С. Гринвуд
75'
67'
Замена
Н. Русин
️️️️
М. Берстоу
67'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Ба
ГОЛ! 1:0!
М. Форсс
61'
34'
Желтая карточка
А. Ба
Желтая карточка
Л. Энгель
34'
14'
Желтая карточка
Т. Хьюм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
10
Финн Азаз
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
48
Caden Kelly
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
9
Luís Semedo
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
4-3-2-1
23
Гловер
4
Энгель
23
Фрай
33
ван ден Берг
12
Эйлинг
4
Барласер
30
Хакни
16
Хаусон
20
Гринвуд
10
Азаз
88
Форсс
3-2-2-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
5
Ельде
31
Ба
17
Эква
13
О'Найен
6
Нил
47
Кларк
7
Беллингем
48
Берстоу
4
Энгель
33
Томас
33
Томас
4
Энгель
4
Барласер
27
О'Брайен
27
О'Брайен
4
Барласер
88
Форсс
17
Силвера
17
Силвера
88
Форсс
20
Гринвуд
19
Коберн
19
Коберн
20
Гринвуд
5
Баллард
3
Селт
3
Селт
5
Баллард
31
Ба
16
Робертс
16
Робертс
31
Ба
48
Берстоу
31
Русин
31
Русин
48
Берстоу
Остались в запасе
Мидлсбро
Сандерленд
32
Джэйми Джонс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
48
Caden Kelly
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
48
Caden Kelly
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Мидлсбро - Сандерленд
3
3
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
17
10
Офсайды
5
4
Количество передач
520
456
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Риверсайд
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