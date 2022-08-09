Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Плимут Аргайл
Вест Бромвич
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
28 января, 17:14
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
9 августа 2022, 13:57
1
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
2 июля 2022, 09:46
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
4
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
4
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
13 января 2019, 09:16
5
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
28 января, 17:14
1
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
9 августа 2022, 13:57
1
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
2 июля 2022, 09:46
1
Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети
1 октября 2021, 20:55
5
Кубок английской лиги. «Арсенал» разгромил со счетом 6:0 «Вест Бромвич», у Обамеянга хет-трик
26 августа 2021, 00:02
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Плимут Аргайл
Вест Бромвич
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
4 : 1
07.01.2024
Олдершот
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
2 : 0
20.01.2024
Вест Бромвич
Англия. Кубок, 1/16 финала
Плимут Аргайл
1 : 4
06.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Суонси
0 : 1
03.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Вест Бромвич
1 : 0
03.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Бромвич
0 : 2
28.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
2 : 0
20.01.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
4 : 1
07.01.2024
Олдершот

Плимут Аргайл - Вест Бромвич - 20 февраля 2024

Плимут Аргайл
20.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
- : -
Не начался
Вест Бромвич
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Плимут Аргайл - Вест Бромвич
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+