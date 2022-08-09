Плимут Аргайл

Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети
Кубок английской лиги. «Арсенал» разгромил со счетом 6:0 «Вест Бромвич», у Обамеянга хет-трик