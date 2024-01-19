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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Халл Сити
Сандерленд - Халл Сити: обзор матча 19 января 2024
Сандерленд
19.01.2024, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
71'
Ф. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Халл Сити
Желтая карточка
Д. Кларк
90'
+4
88'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Д. Эйнга-Локило
83'
Желтая карточка
Р. Оллсоп
83'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Ф. Карвалью
Замена
А. Ба
️️️️
П. Эква
81'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Й. Селт
81'
Замена
L. Semedo
️️️️
Н. Русин
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Т. Мортон
66'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. Туфан
Желтая карточка
П. Эква
48'
43'
Желтая карточка
Р. Слатер
40'
Желтая карточка
Т. Мортон
32'
Желтая карточка
Л. Койл
30'
Желтая карточка
Г. Доэрти
17'
Желтая карточка
О. Туфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
43
Stanley Ashbee
ЦП
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
37
Oliver Green
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
3
Селт
5
Баллард
32
Хьюм
17
Эква
6
Нил
10
Притчард
13
О'Найен
7
Беллингем
47
Кларк
31
Русин
4-1-3-2
21
Оллсоп
2
Койл
5
Джонс
3
Гривз
16
Якоб
27
Слатер
23
Мортон
11
Туфан
5
Доэрти
98
Эйнга-Локило
14
Карвалью
3
Селт
12
Пембеле
12
Пембеле
3
Селт
17
Эква
31
Ба
31
Ба
17
Эква
31
Русин
9
9
31
Русин
14
Карвалью
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
14
Карвалью
98
Эйнга-Локило
17
Саядманеш
17
Саядманеш
98
Эйнга-Локило
11
Туфан
14
Шарп
14
Шарп
11
Туфан
Остались в запасе
Сандерленд
Халл Сити
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
43
Stanley Ashbee
ЦП
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
37
Oliver Green
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
43
Stanley Ashbee
ЦП
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
37
Oliver Green
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Сандерленд - Халл Сити
2
6
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
17
Офсайды
1
1
Количество передач
538
416
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.12
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
40219 из 49000 зрителей (82%)
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