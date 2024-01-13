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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Лестер
Ковентри - Лестер: обзор матча 13 января 2024
Ковентри
13.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
79'
К. О'Харе
88'
М. ван Эвейк
90+4'
К. О'Харе
44'
К. Дьюсбери-Холл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Лестер
Желтая карточка
М. ван Эвейк
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
К. О'Харе
90'
+4
Желтая карточка
Д. Дасилва
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. ван Эвейк
88'
84'
Желтая карточка
Ч. Казадеи
83'
Желтая карточка
Т. Кэннон
83'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Т. Кэннон
ГОЛ! 1:1!
К. О'Харе
Пас отдал
Д. Дасилва
79'
Замена
Э. Симмс
️️️️
К. Палмер
79'
78'
Желтая карточка
Г. Уинкс
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Экклз
67'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Д. Бидуэлл
67'
46'
Замена
К. МакАтир
️️️️
С. Мавидиди
45'
+2
Красная карточка
И. Фатаву
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Дьюсбери-Холл
Желтая карточка
Т. Сакамото
43'
Желтая карточка
Б. Томас
43'
Желтая карточка
К. Палмер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
4-1-1-2-2
40
Коллинс
21
Бидуэлл
4
Томас
15
Китчинг
27
ван Эвейк
18
Шиф
28
Экклз
17
О'Харе
7
Сакамото
24
Гудден
45
Палмер
4-1-2-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
23
Вестергор
4
Фас
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
4
Уинкс
7
Фатаву
45
Мавидиди
9
Кэннон
21
Бидуэлл
12
Дасилва
12
Дасилва
21
Бидуэлл
28
Экклз
24
Аллен
24
Аллен
28
Экклз
45
Палмер
9
Симмс
9
Симмс
45
Палмер
9
Кэннон
8
Чодури
8
Чодури
9
Кэннон
45
Мавидиди
20
МакАтир
20
МакАтир
45
Мавидиди
Остались в запасе
Ковентри
Лестер
13
Бен Уилсон
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Якуб Столярчик
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ковентри - Лестер
5
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
14
Офсайды
3
1
Количество передач
611
393
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.15
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
Посещаемость:
29914
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