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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Сандерленд
Халл Сити - Сандерленд: обзор матча 26 декабря 2023
Халл Сити
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
82'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Сандерленд
90'
+4
Желтая карточка
Н. Триантис
89'
Замена
Н. Триантис
️️️️
Д. Кларк
Замена
Г. Воган
️️️️
С. Твайн
89'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Слатер
89'
Желтая карточка
Л. Делап
88'
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Д. Нил
74'
Замена
А. Притчард
️️️️
П. Робертс
Замена
С. Кристи
️️️️
Л. Койл
60'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
А. Коннолли
60'
44'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Б. Дак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Ингрэм
5
Джонс
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
23
Мортон
14
Сери
11
Туфан
10
Твайн
19
Делап
10
Коннолли
3-1-4-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
3
Селт
17
Эква
16
Робертс
6
Нил
23
Дак
13
О'Найен
47
Кларк
7
Беллингем
2
Койл
29
Кристи
29
Кристи
2
Койл
27
Слатер
10
Траоре
10
Траоре
27
Слатер
10
Твайн
8
Воган
8
Воган
10
Твайн
10
Коннолли
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
10
Коннолли
47
Кларк
23
Триантис
23
Триантис
47
Кларк
16
Робертс
10
Притчард
10
Притчард
16
Робертс
23
Дак
24
Аушиш
24
Аушиш
23
Дак
Остались в запасе
Халл Сити
Сандерленд
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Халл Сити - Сандерленд
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
8
Офсайды
3
0
Количество передач
628
482
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.93
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
МКМ Стэдиум
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