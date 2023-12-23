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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Ковентри
Сандерленд - Ковентри: обзор матча 23 декабря 2023
Сандерленд
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 3
Завершен
Ковентри
45+1'
Т. Сакамото
67'
К. О'Харе
70'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Ковентри
Желтая карточка
Д. Нил
88'
Замена
Й. Селт
️️️️
Н. Хаггинс
85'
84'
Замена
М. Гудден
️️️️
Х. Райт
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Ба
71'
Замена
Э. Майенда
️️️️
П. Эква
71'
70'
ГОЛ! 0:3!
К. Палмер
69'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Э. Симмс
68'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. О'Харе
68'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Д. Аллен
67'
ГОЛ! 0:2!
К. О'Харе
Пас отдал
Х. Райт
64'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
54'
Желтая карточка
Б. Коллинс
Желтая карточка
Л. О'Найен
45'
+4
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Т. Сакамото
42'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Б. Шиф
Желтая карточка
Т. Хьюм
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
3-2-3-2
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Хаггинс
32
Хьюм
17
Эква
31
Ба
6
Нил
13
О'Найен
16
Робертс
7
Беллингем
47
Кларк
4-1-1-2-2
40
Коллинс
27
ван Эвейк
4
Томас
15
Китчинг
21
Бидуэлл
18
Шиф
24
Аллен
7
Сакамото
17
О'Харе
11
Райт
9
Симмс
23
Хаггинс
3
Селт
3
Селт
23
Хаггинс
31
Ба
24
Аушиш
24
Аушиш
31
Ба
17
Эква
12
Майенда
12
Майенда
17
Эква
9
Симмс
12
Дасилва
12
Дасилва
9
Симмс
24
Аллен
22
Латибодье
22
Латибодье
24
Аллен
18
Шиф
28
Экклз
28
Экклз
18
Шиф
17
О'Харе
45
Палмер
45
Палмер
17
О'Харе
11
Райт
24
Гудден
24
Гудден
11
Райт
Остались в запасе
Сандерленд
Ковентри
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Сандерленд - Ковентри
3
2
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
11
Офсайды
3
0
Количество передач
585
393
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.82
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
41216 из 49000 зрителей (84%)
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