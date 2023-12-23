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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ипсвич Таун
Лидс - Ипсвич Таун: обзор матча 23 декабря 2023
Лидс
23.12.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
4 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
8'
П. Стрейк
25'
Л. Дэвис (АГ)
45'
К. Саммервил (П)
52'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Ипсвич Таун
90'
+1
Желтая карточка
Д. Болл
84'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Л. Дэвис
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Пироэ
82'
Замена
М. Жозеф
️️️️
Ж. Рюттер
82'
Замена
И. Груев
️️️️
Г. Камара
73'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Д. Спенс
73'
68'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
У. Бернс
67'
Замена
K. Jackson
️️️️
Д. Херст
67'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
67'
Замена
Д. Болл
️️️️
С. Морси
65'
Желтая карточка
Н. Бродхед
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Джеймс
61'
60'
Желтая карточка
А. Туанзебе
ГОЛ! 4:0!
Ж. Пироэ
52'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Саммервил
45'
Желтая карточка
Д. Джеймс
34'
29'
Желтая карточка
Г. Кларк
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Дэвис
25'
ГОЛ! 1:0!
П. Стрейк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
4-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
99
Спенс
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
14
Грей
9
Пироэ
10
Рюттер
3-2-5
32
Гладкий
4
Кларк
4
Туанзебе
3
Дэвис
8
Морси
21
Луонго
33
Бродхед
15
Херст
8
Чаплин
7
Бернс
15
Берджесс
99
Спенс
23
Фирпо
23
Фирпо
99
Спенс
18
Камара
4
Груев
4
Груев
18
Камара
7
Джеймс
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Джеймс
10
Рюттер
18
Жозеф
18
Жозеф
10
Рюттер
9
Пироэ
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
9
Пироэ
3
Дэвис
33
Уильямс
33
Уильямс
3
Дэвис
8
Морси
4
Болл
4
Болл
8
Морси
7
Бернс
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
7
Бернс
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
15
Херст
19
19
15
Херст
Остались в запасе
Лидс
Ипсвич Таун
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
28
Кристиан Уолтон
ВР
14
Джек Тэйлор
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
14
Джек Тэйлор
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Лидс - Ипсвич Таун
1
4
Всего ударов по воротам
9
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
514
432
Сейвы
0
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.12
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Элланд Роад
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