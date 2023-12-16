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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ковентри
Лидс - Ковентри: обзор матча 16 декабря 2023
Лидс
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
58'
К. Саммервил
66'
Б. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Ковентри
90'
+7
Желтая карточка
Б. Шиф
88'
Желтая карточка
К. Палмер
88'
Желтая карточка
Д. Экклз
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Ж. Пироэ
85'
82'
Желтая карточка
Б. Коллинс
79'
Замена
Д. Аллен
️️️️
М. ван Эвейк
78'
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Симмс
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Спенс
78'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Г. Камара
78'
Желтая карточка
И. Ампаду
75'
67'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Т. Сакамото
67'
Замена
Х. Райт
️️️️
Д. Бидуэлл
66'
Желтая карточка
Э. Симмс
Желтая карточка
И. Мелье
66'
66'
ГОЛ! 1:1!
Б. Томас
Пас отдал
Т. Сакамото
ГОЛ! 1:0!
К. Саммервил
Пас отдал
Ж. Рюттер
58'
Желтая карточка
К. Саммервил
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
99
Спенс
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
14
Грей
9
Пироэ
10
Рюттер
3-3-1-1-1
40
Коллинс
4
Томас
15
Китчинг
22
Латибодье
27
ван Эвейк
18
Шиф
12
Дасилва
28
Экклз
7
Сакамото
9
Симмс
99
Спенс
29
Гнонто
29
Гнонто
99
Спенс
18
Камара
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
18
Камара
9
Пироэ
11
Гелхардт
11
Гелхардт
9
Пироэ
27
ван Эвейк
24
Аллен
24
Аллен
27
ван Эвейк
7
Сакамото
17
О'Харе
17
О'Харе
7
Сакамото
9
Симмс
45
Палмер
45
Палмер
9
Симмс
21
Бидуэлл
11
Райт
11
Райт
21
Бидуэлл
Остались в запасе
Лидс
Ковентри
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Бен Уилсон
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Лидс - Ковентри
3
5
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
0
Нарушения
5
7
Количество передач
358
247
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.21
0.14
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Geoff Eltringham, England
Стадион:
Элланд Роад
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