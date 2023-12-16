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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Норвич Сити
Ипсвич Таун - Норвич Сити: обзор матча 16 декабря 2023
Ипсвич Таун
16.12.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
34'
Н. Бродхед
60'
У. Бернс
40'
Д. Роу
49'
Д. Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Норвич Сити
Желтая карточка
Л. Вулфенден
90'
+6
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Н. Бродхед
90'
+2
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
90'
+1
Замена
K. Jackson
️️️️
Д. Херст
90'
+1
88'
Замена
Д. Батт
️️️️
С. МакКаллум
88'
Замена
П. Плахета
️️️️
Б. Сайнс
87'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
А. Айда
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. Чаплин
78'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
У. Бернс
78'
Желтая карточка
У. Бернс
77'
70'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Роу
ГОЛ! 2:2!
У. Бернс
Пас отдал
К. Чаплин
60'
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Роу
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роу
ГОЛ! 1:0!
Н. Бродхед
Пас отдал
Д. Херст
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Тони Спринжетт
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
2-2-5
32
Гладкий
3
Дэвис
4
Кларк
8
Морси
21
Луонго
8
Чаплин
15
Берджесс
15
Херст
33
Бродхед
7
Бернс
3-3-2-2
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
3
МакКаллум
23
МакЛин
8
Сара
32
Нуньес
99
Роу
17
Сайнс
35
Барнс
33
Айда
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
7
Бернс
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
7
Бернс
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
15
Херст
19
19
15
Херст
33
Бродхед
18
Скарлетт
18
Скарлетт
33
Бродхед
3
МакКаллум
23
Батт
23
Батт
3
МакКаллум
17
Сайнс
77
Плахета
77
Плахета
17
Сайнс
33
Айда
27
Спринжетт
27
Спринжетт
33
Айда
99
Роу
11
Эрнандес
11
Эрнандес
99
Роу
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Норвич Сити
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ипсвич Таун - Норвич Сити
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
3
5
Количество передач
274
159
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.34
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Портмен Роуд
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