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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Ипсвич Таун
Уотфорд - Ипсвич Таун: обзор матча 12 декабря 2023
Уотфорд
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
12'
Я. Асприлья
24'
Д. Херст
80'
С. Морси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Ипсвич Таун
89'
Желтая карточка
О. Хатчинсон
Желтая карточка
В. Байо
84'
Замена
М. Мартинс
️️️️
К. Сема
82'
Замена
Р. Хили
️️️️
Э. Кайембе
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Морси
68'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
68'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
М. Харнесс
68'
Замена
У. Бернс
️️️️
К. Чаплин
Замена
В. Байо
️️️️
М. Райович
67'
Замена
Т. Инс
️️️️
Я. Асприлья
67'
53'
Желтая карточка
М. Луонго
Желтая карточка
Э. Кайембе
46'
46'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Б. Уильямс
45'
Желтая карточка
Д. Херст
39'
Желтая карточка
К. Чаплин
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Херст
ГОЛ! 1:0!
Я. Асприлья
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-2-2-1-1
29
Хамер
18
Льюис
29
Худт
5
Портеус
2
Эндрюс
8
Ливермор
39
Кайембе
12
Сема
8
Коне
22
Асприлья
9
Райович
3-2-2-3
32
Гладкий
33
Уильямс
4
Туанзебе
3
Дэвис
8
Морси
21
Луонго
10
Харнесс
20
Хатчинсон
15
Берджесс
8
Чаплин
15
Херст
22
Асприлья
10
Инс
10
Инс
22
Асприлья
12
Сема
11
Мартинс
11
Мартинс
12
Сема
39
Кайембе
9
Хили
9
Хили
39
Кайембе
9
Райович
15
Байо
15
Байо
9
Райович
33
Уильямс
4
Кларк
4
Кларк
33
Уильямс
10
Харнесс
33
Бродхед
33
Бродхед
10
Харнесс
8
Чаплин
7
Бернс
7
Бернс
8
Чаплин
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
Остались в запасе
Уотфорд
Ипсвич Таун
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
28
Кристиан Уолтон
ВР
14
Джек Тэйлор
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
14
Джек Тэйлор
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Уотфорд - Ипсвич Таун
2
4
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
212
222
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.23
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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