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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 09 декабря 2023
Сандерленд
09.12.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
69'
Д. Баллард
84'
Д. Нил
86'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
90'
+6
Желтая карточка
Пипа
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ферлонг
90'
Желтая карточка
Б. Томас-Асанте
86'
ГОЛ! 2:1!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
Пипа
ГОЛ! 2:0!
Д. Нил
Пас отдал
А. Притчард
84'
81'
Желтая карточка
Н. Чалоба
Замена
Э. Майенда
️️️️
П. Робертс
81'
75'
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Бартли
75'
Замена
Пипа
️️️️
Д. Свифт
ГОЛ! 1:0!
Д. Баллард
Пас отдал
А. Притчард
69'
Замена
А. Притчард
️️️️
А. Аушиш
62'
60'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Г. Диангана
60'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Моламби
54'
Желтая карточка
Д. Моламби
51'
Желтая карточка
Й. Сармиенто
36'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Д. Майя
Желтая карточка
Д. Баллард
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
17
Akeel Higgins
ЦФ
3-1-3-3
22
Паттерсон
23
Хаггинс
5
Баллард
32
Хьюм
17
Эква
16
Робертс
6
Нил
13
О'Найен
24
Аушиш
7
Беллингем
47
Кларк
4-4-1-1
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
4
Кипр
22
Таунсенд
19
Диангана
20
Моуатт
8
Моламби
8
Свифт
16
Сармиенто
9
Майя
24
Аушиш
10
Притчард
10
Притчард
24
Аушиш
16
Робертс
12
Майенда
12
Майенда
16
Робертс
5
Бартли
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Бартли
8
Свифт
2
Пипа
2
Пипа
8
Свифт
8
Моламби
15
Чалоба
15
Чалоба
8
Моламби
9
Майя
18
Феллоус
18
Феллоус
9
Майя
19
Диангана
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
19
Диангана
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
1
6
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
2
3
Нарушения
2
3
Офсайды
1
1
Количество передач
226
254
Сейвы
0
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.35
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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