Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Лестер
Вест Бромвич - Лестер: обзор матча 02 декабря 2023
Вест Бромвич
02.12.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
89'
Д. Майя
72'
К. Дьюсбери-Холл
90+4'
Г. Уинкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Лестер
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Г. Уинкс
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
ГОЛ! 1:1!
Д. Майя
89'
87'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
86'
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
75'
Замена
Д. Майя
️️️️
Г. Диангана
75'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Й. Сармиенто
75'
Желтая карточка
О. Йокушлу
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
О. Ндиди
66'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
А. Моуатт
63'
62'
Замена
И. Фатаву
️️️️
С. Мавидиди
Замена
Д. Свифт
️️️️
М. Филлипс
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
(К)
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-4-1-1
1
Палмер
22
Таунсенд
4
Кипр
6
Аджайи
2
Ферлонг
5
Йокушлу
20
Моуатт
19
Диангана
25
Филлипс
16
Сармиенто
23
Томас-Асанте
4-1-2-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
23
Вестергор
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
4
Ндиди
20
МакАтир
45
Мавидиди
17
Ихеначо
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
16
Сармиенто
18
Феллоус
18
Феллоус
16
Сармиенто
25
Филлипс
8
Свифт
8
Свифт
25
Филлипс
19
Диангана
9
Майя
9
Майя
19
Диангана
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
45
Мавидиди
7
Фатаву
7
Фатаву
45
Мавидиди
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лестер
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Бромвич - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+