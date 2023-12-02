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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сандерленд
Миллуолл - Сандерленд: обзор матча 02 декабря 2023
Миллуолл
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
44'
К. Нисбет
78'
Д. Кларк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Сандерленд
Желтая карточка
Д. Уотмор
90'
+4
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
81'
Желтая карточка
Д. Купер
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кларк
Желтая карточка
Б. Биалковски
75'
73'
Замена
Э. Майенда
️️️️
Д. Нил
Замена
Д. Уотмор
️️️️
З. Флемминг
73'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
67'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Нисбет
63'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Д. Хонимэн
63'
56'
Замена
Б. Дак
️️️️
М. Берстоу
56'
Замена
А. Притчард
️️️️
А. Аушиш
56'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Ба
45'
Желтая карточка
Д. Баллард
ГОЛ! 1:0!
К. Нисбет
Пас отдал
Б. Нортон-Каффи
44'
32'
Желтая карточка
Д. Кларк
25'
Желтая карточка
М. Берстоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
4-4-1-1
33
Биалковски
45
Хардинг
5
Купер
3
Уоллес
18
Нортон-Каффи
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
18
Леонард
16
Митчелл
9
Флемминг
15
Нисбет
3-2-2-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Хаггинс
5
Баллард
17
Эква
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
47
Кларк
24
Аушиш
48
Берстоу
10
Хонимэн
47
Лонгман
47
Лонгман
10
Хонимэн
9
Флемминг
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Флемминг
15
Нисбет
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
15
Нисбет
24
Аушиш
10
Притчард
10
Притчард
24
Аушиш
31
Ба
16
Робертс
16
Робертс
31
Ба
48
Берстоу
23
Дак
23
Дак
48
Берстоу
6
Нил
12
Майенда
12
Майенда
6
Нил
Остались в запасе
Миллуолл
Сандерленд
20
Матия Шаркич
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
11
Ромен Эсс
АП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
7
Джоб Беллингем
АП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
11
Ромен Эсс
АП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
7
Джоб Беллингем
АП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Миллуолл - Сандерленд
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Нью-Дэн
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