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Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Ковентри
Ипсвич Таун - Ковентри: обзор матча 02 декабря 2023
Ипсвич Таун
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ковентри
6'
Д. Херст
41'
У. Бернс
90+6'
Б. Уильямс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Ковентри
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Уильямс
Желтая карточка
Б. Уильямс
89'
Замена
K. Jackson
️️️️
Д. Херст
85'
79'
Желтая карточка
Т. Сакамото
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Чаплин
78'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Г. Кларк
77'
74'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Х. Райт
73'
Пенальти не реализован!
М. Гудден
73'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. О'Харе
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
У. Бернс
65'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
65'
46'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Д. Экклз
46'
Замена
Т. Сакамото
️️️️
Я. Аяри
46'
Замена
М. Гудден
️️️️
Д. Аллен
ГОЛ! 2:0!
У. Бернс
Пас отдал
Л. Дэвис
41'
Желтая карточка
М. Луонго
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Херст
Пас отдал
Н. Бродхед
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
2-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
4
Кларк
8
Морси
8
Чаплин
15
Берджесс
15
Херст
33
Бродхед
7
Бернс
4-1-3-1-1
40
Коллинс
27
ван Эвейк
4
Томас
15
Китчинг
21
Бидуэлл
18
Шиф
28
Экклз
26
Аяри
24
Аллен
17
О'Харе
11
Райт
4
Кларк
33
Уильямс
33
Уильямс
4
Кларк
8
Чаплин
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Чаплин
7
Бернс
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
7
Бернс
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
15
Херст
19
19
15
Херст
17
О'Харе
12
Дасилва
12
Дасилва
17
О'Харе
28
Экклз
22
Латибодье
22
Латибодье
28
Экклз
26
Аяри
7
Сакамото
7
Сакамото
26
Аяри
11
Райт
9
Симмс
9
Симмс
11
Райт
24
Аллен
24
Гудден
24
Гудден
24
Аллен
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ковентри
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
21
Саймон Мур
ВР
13
Бен Уилсон
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
13
Бен Уилсон
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Ипсвич Таун - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
Портмен Роуд
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