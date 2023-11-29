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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Миллуолл
Ипсвич Таун - Миллуолл: обзор матча 29 ноября 2023
Ипсвич Таун
29.11.2023, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 1
Завершен
Миллуолл
5'
К. Чаплин
12'
М. Луонго
39'
Н. Бродхед
78'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Миллуолл
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
89'
78'
ГОЛ! 3:1!
К. Нисбет
Пас отдал
Р. Лонгман
78'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Д. Сэйвилл
70'
Замена
Р. Леонард
️️️️
З. Флемминг
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Херст
69'
Замена
K. Jackson
️️️️
У. Бернс
69'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
69'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
К. Чаплин
69'
61'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
61'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
К. Де Норре
54'
Желтая карточка
К. Де Норре
Желтая карточка
Н. Бродхед
52'
46'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
46'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
А. Эмаху
ГОЛ! 3:0!
Н. Бродхед
Пас отдал
Л. Дэвис
39'
37'
Желтая карточка
З. Флемминг
Желтая карточка
М. Луонго
25'
ГОЛ! 2:0!
М. Луонго
Пас отдал
К. Чаплин
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Чаплин
Пас отдал
Д. Херст
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
3-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
4
Туанзебе
4
Кларк
8
Морси
8
Чаплин
15
Берджесс
15
Херст
33
Бродхед
7
Бернс
4-2-3-1
33
Биалковски
18
Нортон-Каффи
4
Хатчинсон
3
Уоллес
45
Хардинг
24
Де Норре
6
Сэйвилл
47
Лонгман
9
Флемминг
10
Эмаху
9
Брэдшоу
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
8
Чаплин
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Чаплин
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
7
Бернс
19
19
7
Бернс
15
Херст
18
Скарлетт
18
Скарлетт
15
Херст
6
Сэйвилл
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
18
Леонард
18
Леонард
9
Флемминг
24
Де Норре
16
Митчелл
16
Митчелл
24
Де Норре
10
Эмаху
10
Хонимэн
10
Хонимэн
10
Эмаху
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Миллуолл
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
20
Матия Шаркич
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
11
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Ипсвич Таун - Миллуолл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Портмен Роуд
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