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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ипсвич Таун
Вест Бромвич - Ипсвич Таун: обзор матча 25 ноября 2023
Вест Бромвич
25.11.2023, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
5'
Д. Ферлонг
47'
Г. Диангана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Ипсвич Таун
Замена
С. Аджайи
️️️️
Д. Уоллес
90'
+3
83'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
К. Чаплин
Замена
Д. Майя
️️️️
Б. Томас-Асанте
80'
75'
Желтая карточка
С. Морси
75'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
75'
Замена
K. Jackson
️️️️
У. Бернс
Замена
Д. Моламби
️️️️
О. Йокушлу
71'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
М. Филлипс
71'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Г. Диангана
71'
61'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
61'
Замена
М. Луонго
️️️️
Д. Тэйлор
60'
Желтая карточка
Б. Уильямс
ГОЛ! 2:0!
Г. Диангана
Пас отдал
Б. Томас-Асанте
47'
Желтая карточка
Г. Диангана
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ферлонг
Пас отдал
М. Филлипс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
10
Маркус Харнесс
ПВ
21
Массимо Луонго
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
5
Бартли
4
Кипр
2
Ферлонг
20
Моуатт
5
Йокушлу
17
Уоллес
19
Диангана
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
2-2-5
32
Гладкий
33
Уильямс
3
Дэвис
14
Тэйлор
8
Морси
15
Херст
26
Вулфенден
33
Бродхед
8
Чаплин
7
Бернс
17
Уоллес
6
Аджайи
6
Аджайи
17
Уоллес
19
Диангана
8
Свифт
8
Свифт
19
Диангана
5
Йокушлу
8
Моламби
8
Моламби
5
Йокушлу
25
Филлипс
16
Сармиенто
16
Сармиенто
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
9
Майя
9
Майя
23
Томас-Асанте
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
14
Тэйлор
21
Луонго
21
Луонго
14
Тэйлор
8
Чаплин
18
Скарлетт
18
Скарлетт
8
Чаплин
7
Бернс
19
19
7
Бернс
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ипсвич Таун
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Вест Бромвич - Ипсвич Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
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