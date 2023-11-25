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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Сандерленд
Плимут Аргайл - Сандерленд: обзор матча 25 ноября 2023
Плимут Аргайл
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
24'
М. Уиттакер
40'
Ф. Азаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Сандерленд
Желтая карточка
Б. Мамба
90'
+2
Желтая карточка
А. Рэнделл
90'
+1
Замена
Б. Гэллоуэй
️️️️
М. Уиттакер
88'
Замена
M. Butcher
️️️️
Ф. Азаз
88'
85'
Желтая карточка
Л. О'Найен
Желтая карточка
К. Кесслер-Хейден
85'
Замена
М. Бунду
️️️️
Б. Уэйн
73'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
Л. Кандл
73'
66'
Замена
А. Ба
️️️️
П. Робертс
66'
Замена
Й. Селт
️️️️
Н. Хаггинс
66'
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Беллингем
46'
Замена
Э. Майенда
️️️️
Н. Русин
46'
Замена
А. Аушиш
️️️️
П. Эква
ГОЛ! 2:0!
Ф. Азаз
Пас отдал
Л. Кандл
40'
Желтая карточка
Л. Кандл
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Уиттакер
Пас отдал
Л. Кандл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
(К)
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
3-3-1-3
1
Купер
5
Плегесуэло
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
25
Кандл
4
8
Эдвардс
7
Уиттакер
19
10
Азаз
19
Уэйн
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
23
Хаггинс
17
Эква
13
О'Найен
16
Робертс
6
Нил
47
Кларк
7
Беллингем
31
Русин
10
Азаз
18
18
10
Азаз
25
Кандл
4
Рэнделл
4
Рэнделл
25
Кандл
19
Уэйн
7
Бунду
7
Бунду
19
Уэйн
7
Уиттакер
22
Гэллоуэй
22
Гэллоуэй
7
Уиттакер
23
Хаггинс
3
Селт
3
Селт
23
Хаггинс
16
Робертс
31
Ба
31
Ба
16
Робертс
7
Беллингем
23
Дак
23
Дак
7
Беллингем
17
Эква
24
Аушиш
24
Аушиш
17
Эква
31
Русин
12
Майенда
12
Майенда
31
Русин
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Сандерленд
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Плимут Аргайл - Сандерленд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
Стадион:
Home Park, Plymouth
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