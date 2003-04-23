Введите ваш ник на сайте

Спартак - Зенит

23.04.2003, Среда, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 6 тур Спартак - Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
30 июля, вторник 00:00 Зенит 0:1 Спартак
14 тур
10 июля, среда 00:00 Спартак 4:3 Зенит
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Спартак 3:1 Зенит
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 2000
28 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Спартак 1:2 Зенит
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 4:1 Зенит
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Спартак 0:0 Зенит
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Спартак 2:0 Зенит
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Спартак
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Спартак 0:2 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
29 июля, среда 00:00 Спартак 4:0 Зенит
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Зенит 2:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
...
  • Читайте нас: 