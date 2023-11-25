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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Уотфорд
Лестер - Уотфорд: обзор матча 25 ноября 2023
Лестер
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
76'
Д. Варди
90+5'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Уотфорд
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Варди
90'
+5
90'
+3
Вторая желтая
Д. Бахман
90'
Желтая карточка
Я. Асприлья
84'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Т. Инс
84'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Д. Льюис
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
84'
83'
Желтая карточка
Д. Бахман
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
76'
75'
Желтая карточка
Э. Кайембе
72'
Желтая карточка
Г. Чакветадзе
Желтая карточка
Д. Варди
68'
67'
Замена
В. Байо
️️️️
М. Райович
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
64'
Желтая карточка
О. Ндиди
62'
56'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
И. Луза
56'
Замена
И. Коне
️️️️
Д. Ливермор
Замена
И. Фатаву
️️️️
К. МакАтир
56'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
55'
54'
Желтая карточка
Р. Портеус
30'
Желтая карточка
И. Луза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
(К)
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
23
Вестергор
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
8
Чодури
4
Ндиди
20
МакАтир
45
Мавидиди
17
Ихеначо
4-2-3-1
26
Бахман
2
Эндрюс
5
Портеус
29
Худт
18
Льюис
8
Ливермор
39
Кайембе
26
Луза
10
Инс
12
Сема
9
Райович
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
8
Дьюсбери-Холл
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Дьюсбери-Холл
20
МакАтир
7
Фатаву
7
Фатаву
20
МакАтир
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
8
Ливермор
8
Коне
8
Коне
8
Ливермор
26
Луза
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
26
Луза
10
Инс
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Инс
18
Льюис
11
Мартинс
11
Мартинс
18
Льюис
9
Райович
15
Байо
15
Байо
9
Райович
Остались в запасе
Лестер
Уотфорд
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Лестер - Уотфорд
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Кинг Пауэр
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