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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Бирмингем Сити
Сандерленд - Бирмингем Сити: обзор матча 11 ноября 2023
Сандерленд
11.11.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
17'
Д. Беллингем
57'
Д. Сэндерсон (АГ)
76'
А. Аушиш
30'
К. Миеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Бирмингем Сити
Замена
М. Берстоу
️️️️
Д. Кларк
88'
83'
Замена
M. Oakley
️️️️
И. Лейрд
83'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Миеси
78'
Замена
С. Хоган
️️️️
О. Бурк
78'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Стэнсфилд
ГОЛ! 3:1!
А. Аушиш
76'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Д. Беллингем
74'
Замена
Э. Майенда
️️️️
П. Робертс
74'
72'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Д. Джеймс
Замена
А. Ба
️️️️
Н. Русин
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Сэндерсон
57'
46'
Желтая карточка
Д. Джеймс
Желтая карточка
Т. Хьюм
45'
+5
Желтая карточка
П. Робертс
39'
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Миеси
Пас отдал
Д. Стэнсфилд
18'
Желтая карточка
И. Лейрд
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Н. Русин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
(К)
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
23
Хаггинс
3
Селт
32
Хьюм
17
Эква
19
Киркин
6
Нил
16
Робертс
7
Беллингем
47
Кларк
31
Русин
4-1-3-2
26
Радди
16
Драме
4
Айву
28
Сэндерсон
2
Лейрд
26
Суньич
8
Джеймс
23
Миеси
7
Бакуна
28
Стэнсфилд
7
Бурк
31
Русин
31
Ба
31
Ба
31
Русин
7
Беллингем
24
Аушиш
24
Аушиш
7
Беллингем
47
Кларк
48
Берстоу
48
Берстоу
47
Кларк
16
Робертс
12
Майенда
12
Майенда
16
Робертс
2
Лейрд
12
12
2
Лейрд
23
Миеси
20
Гарднер
20
Гарднер
23
Миеси
8
Джеймс
23
Дембеле
23
Дембеле
8
Джеймс
28
Стэнсфилд
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
7
Бурк
25
Хоган
25
Хоган
7
Бурк
Остались в запасе
Сандерленд
Бирмингем Сити
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сандерленд - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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