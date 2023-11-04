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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ипсвич Таун
Бирмингем Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 04 ноября 2023
Бирмингем Сити
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
13'
Д. Стэнсфилд
51'
К. Берджесс (АГ)
79'
М. Харнесс
89'
М. Харнесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Ипсвич Таун
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Харнесс
Пас отдал
Д. Тэйлор
87'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Л. Дэвис
Замена
М. Робертс
️️️️
Д. Стэнсфилд
86'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
К. Миеси
85'
Желтая карточка
К. Белик
82'
79'
ГОЛ! 2:1!
М. Харнесс
Замена
Э. Лонгело
️️️️
И. Лейрд
78'
74'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
Замена
С. Дембеле
️️️️
О. Бурк
73'
Замена
К. Белик
️️️️
Д. Джеймс
73'
72'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Н. Бродхед
72'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
72'
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. Чаплин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Берджесс
51'
Желтая карточка
К. Драме
49'
Желтая карточка
Э. Айву
28'
25'
Желтая карточка
К. Берджесс
ГОЛ! 1:0!
Д. Стэнсфилд
Пас отдал
Ж. Бакуна
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
2
Лейрд
28
Сэндерсон
4
Айву
16
Драме
26
Суньич
7
Бакуна
23
Миеси
8
Джеймс
28
Стэнсфилд
7
Бурк
2-1-1-5
32
Гладкий
4
Кларк
3
Дэвис
8
Морси
20
Хатчинсон
15
Херст
15
Берджесс
21
Луонго
8
Чаплин
33
Бродхед
2
Лейрд
45
Лонгело
45
Лонгело
2
Лейрд
28
Стэнсфилд
4
Робертс
4
Робертс
28
Стэнсфилд
8
Джеймс
5
Белик
5
Белик
8
Джеймс
7
Бурк
23
Дембеле
23
Дембеле
7
Бурк
23
Миеси
10
Юткевич
10
Юткевич
23
Миеси
3
Дэвис
4
Туанзебе
4
Туанзебе
3
Дэвис
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
33
Бродхед
18
Скарлетт
18
Скарлетт
33
Бродхед
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ипсвич Таун
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Бирмингем Сити - Ипсвич Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Leigh Doughty, England
Стадион:
Сент-Эндрюс
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