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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Норвич Сити
Сандерленд - Норвич Сити: обзор матча 28 октября 2023
Сандерленд
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
37'
Т. Хьюм
45'
Д. Нил
80'
Д. Кларк (П)
23'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Норвич Сити
Желтая карточка
L. Semedo
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Айда
Желтая карточка
А. Притчард
89'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Кларк
80'
78'
Желтая карточка
К. МакЛин
Замена
Д. Киркин
️️️️
Н. Хаггинс
77'
Замена
К. Ригг
️️️️
П. Эква
77'
74'
Замена
Д. Стейси
️️️️
К. Фишер
74'
Замена
А. Айда
️️️️
Б. Гибсон
Замена
А. Ба
️️️️
П. Робертс
72'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Беллингем
71'
Замена
L. Semedo
️️️️
Н. Русин
71'
62'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Д. Роу
62'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. Фасснахт
61'
Желтая карточка
Д. Яннулис
46'
Замена
М. Нуньес
️️️️
А. Форшоу
ГОЛ! 2:1!
Д. Нил
Пас отдал
Д. Кларк
45'
Желтая карточка
Л. О'Найен
41'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хьюм
Пас отдал
П. Робертс
37'
Желтая карточка
Д. Баллард
24'
23'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
К. Фишер
11'
Желтая карточка
К. Фасснахт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Норвич Сити
40
Калеб Ансен
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
23
Хаггинс
5
Баллард
32
Хьюм
17
Эква
16
Робертс
6
Нил
13
О'Найен
7
Беллингем
47
Кларк
31
Русин
4-4-1-1
25
Лонг
25
Даффи
23
Гибсон
35
Фишер
13
Яннулис
16
Фасснахт
8
Сара
28
Форшоу
23
МакЛин
99
Роу
16
У-Джо
16
Робертс
31
Ба
31
Ба
16
Робертс
23
Хаггинс
19
Киркин
19
Киркин
23
Хаггинс
7
Беллингем
10
Притчард
10
Притчард
7
Беллингем
17
Эква
11
Ригг
11
Ригг
17
Эква
31
Русин
9
9
31
Русин
35
Фишер
3
Стейси
3
Стейси
35
Фишер
28
Форшоу
32
Нуньес
32
Нуньес
28
Форшоу
99
Роу
17
Сайнс
17
Сайнс
99
Роу
16
Фасснахт
11
Эрнандес
11
Эрнандес
16
Фасснахт
23
Гибсон
33
Айда
33
Айда
23
Гибсон
Остались в запасе
Сандерленд
Норвич Сити
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
40
Калеб Ансен
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Остались в запасе
40
Калеб Ансен
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Сандерленд - Норвич Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Backhouse, England
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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