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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Плимут Аргайл
Ипсвич Таун - Плимут Аргайл: обзор матча 28 октября 2023
Ипсвич Таун
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 2
Завершен
Плимут Аргайл
45+1'
Б. Мамба (АГ)
54'
Д. Херст
86'
М. Харнесс
7'
М. Уиттакер
90+1'
Д. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Плимут Аргайл
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Б. Мамба
ГОЛ! 3:1!
М. Харнесс
86'
Замена
Г. Кларк
️️️️
К. Чаплин
83'
77'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Ф. Азаз
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Херст
77'
Замена
K. Jackson
️️️️
О. Хатчинсон
77'
Желтая карточка
Д. Эдмундсон
74'
Желтая карточка
Б. Уильямс
68'
Желтая карточка
Л. Вулфенден
66'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
65'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
65'
62'
Желтая карточка
Б. Мамба
60'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
М. Миллер
ГОЛ! 2:1!
Д. Херст
Пас отдал
Л. Дэвис
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Мамба
45'
+1
Желтая карточка
М. Луонго
32'
28'
Желтая карточка
М. Миллер
19'
Замена
М. Бунду
️️️️
Р. Харди
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Уиттакер
Пас отдал
Л. Кандл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
17
Дэн Скарр
(К)
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Микель Миллер
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
19
Kayden Jackson
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
3-1-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
25
Эдмундсон
33
Уильямс
8
Морси
20
Хатчинсон
21
Луонго
15
Херст
33
Бродхед
8
Чаплин
26
Вулфенден
3-1-1-1-4
1
Купер
19
Мамба
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
4
Рэнделл
25
Кандл
7
Уиттакер
19
39
Харди
10
Азаз
19
Миллер
8
Чаплин
4
Кларк
4
Кларк
8
Чаплин
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
20
Хатчинсон
19
19
20
Хатчинсон
15
Херст
18
Скарлетт
18
Скарлетт
15
Херст
10
Азаз
8
Эдвардс
8
Эдвардс
10
Азаз
39
Харди
7
Бунду
7
Бунду
39
Харди
19
Миллер
19
Уэйн
19
Уэйн
19
Миллер
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Плимут Аргайл
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Ипсвич Таун - Плимут Аргайл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Портмен Роуд
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