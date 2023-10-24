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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Сандерленд
Лестер - Сандерленд: обзор матча 24 октября 2023
Лестер
24.10.2023, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
12'
Д. Джастин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Сандерленд
90'
+4
Замена
L. Semedo
️️️️
Д. Нил
Замена
П. Дака
️️️️
С. Мавидиди
89'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Джастин
89'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
И. Фатаву
80'
74'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Беллингем
Желтая карточка
Р. Перейра
72'
71'
Желтая карточка
Д. Киркин
Желтая карточка
Д. Джастин
68'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
68'
65'
Замена
К. Ригг
️️️️
П. Эква
64'
Замена
Д. Киркин
️️️️
Н. Хаггинс
64'
Замена
А. Ба
️️️️
М. Берстоу
54'
Желтая карточка
Т. Хьюм
50'
Желтая карточка
Л. О'Найен
Желтая карточка
Я. Вестергор
50'
Желтая карточка
К. Ихеначо
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джастин
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
4
Уинкс
7
Фатаву
45
Мавидиди
17
Ихеначо
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
23
Хаггинс
17
Эква
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
47
Кларк
7
Беллингем
48
Берстоу
24
Джастин
8
Чодури
8
Чодури
24
Джастин
7
Фатаву
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
7
Фатаву
45
Мавидиди
27
Дака
27
Дака
45
Мавидиди
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
48
Берстоу
31
Ба
31
Ба
48
Берстоу
23
Хаггинс
19
Киркин
19
Киркин
23
Хаггинс
7
Беллингем
10
Притчард
10
Притчард
7
Беллингем
17
Эква
11
Ригг
11
Ригг
17
Эква
6
Нил
9
9
6
Нил
Остались в запасе
Лестер
Сандерленд
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Лестер - Сандерленд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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3 : 1
31.10.2026
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