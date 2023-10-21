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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Лидс
Норвич Сити - Лидс: обзор матча 21 октября 2023
Норвич Сити
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 3
Завершен
Лидс
4'
Ш. Даффи
43'
Г. Сара
63'
Ш. Даффи (АГ)
77'
К. Саммервил
85'
К. Саммервил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Лидс
90'
+5
Замена
Л. Купер
️️️️
К. Саммервил
90'
+5
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Ж. Пироэ
87'
Желтая карточка
И. Мелье
85'
ГОЛ! 2:3!
К. Саммервил
Пас отдал
Ж. Рюттер
84'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
Замена
К. Фасснахт
️️️️
А. Айда
78'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Д. Роу
78'
77'
ГОЛ! 2:2!
К. Саммервил
Пас отдал
В. Гнонто
Замена
А. Форшоу
️️️️
Л. Гиббс
77'
70'
Замена
В. Гнонто
️️️️
С. Бирам
70'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Г. Камара
63'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ш. Даффи
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
О. Эрнандес
61'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Родон
ГОЛ! 2:0!
Г. Сара
Пас отдал
О. Эрнандес
43'
Желтая карточка
Г. Сара
36'
Замена
Д. Лонг
️️️️
А. Ганн
31'
19'
Желтая карточка
К. Саммервил
Желтая карточка
Ш. Даффи
10'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Даффи
Пас отдал
Г. Сара
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Тони Спринжетт
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-3-2-1
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
23
Гибсон
3
Стейси
23
МакЛин
8
Сара
20
Гиббс
99
Роу
11
Эрнандес
33
Айда
4-1-2-3
30
Мелье
3
Бирам
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
9
Пироэ
14
Грей
10
Рюттер
1
Ганн
25
Лонг
25
Лонг
1
Ганн
20
Гиббс
28
Форшоу
28
Форшоу
20
Гиббс
33
Айда
16
Фасснахт
16
Фасснахт
33
Айда
11
Эрнандес
27
Спринжетт
27
Спринжетт
11
Эрнандес
99
Роу
16
У-Джо
16
У-Джо
99
Роу
38
Саммервил
6
Купер
6
Купер
38
Саммервил
9
Пироэ
12
Эйлинг
12
Эйлинг
9
Пироэ
3
Бирам
29
Гнонто
29
Гнонто
3
Бирам
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
18
Камара
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
18
Камара
Остались в запасе
Норвич Сити
Лидс
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Илия Груев
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Илия Груев
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Норвич Сити - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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