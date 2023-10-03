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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Халл Сити
Ипсвич Таун - Халл Сити: обзор матча 03 октября 2023
Ипсвич Таун
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
5'
У. Бернс
41'
К. Чаплин
65'
М. Харнесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Халл Сити
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
90'
Замена
K. Jackson
️️️️
У. Бернс
81'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
М. Харнесс
81'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
80'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
К. Чаплин
80'
69'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Т. Мортон
68'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Ж. Мишель Сери
68'
Замена
Д. Синик
️️️️
А. Коннолли
ГОЛ! 3:0!
М. Харнесс
Пас отдал
Д. Херст
65'
58'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Л. Койл
46'
Замена
С. Твайн
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 2:0!
К. Чаплин
Пас отдал
Л. Дэвис
41'
ГОЛ! 1:0!
У. Бернс
Пас отдал
Л. Дэвис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Адама Траоре
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Rocco Coyle
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Kayden Jackson
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
3-1-1-5
32
Гладкий
33
Уильямс
25
Эдмундсон
3
Дэвис
8
Морси
10
Харнесс
21
Луонго
26
Вулфенден
7
Бернс
8
Чаплин
15
Херст
4-4-1-2
21
Оллсоп
2
Койл
5
Джонс
29
Кристи
3
Гривз
14
Сери
23
Мортон
42
10
Траоре
11
Филоджин
19
Делап
10
Коннолли
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
8
Чаплин
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Чаплин
7
Бернс
19
19
7
Бернс
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
10
Харнесс
18
Скарлетт
18
Скарлетт
10
Харнесс
2
Койл
19
Винагре
19
Винагре
2
Койл
14
Сери
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
14
Сери
23
Мортон
5
Доэрти
5
Доэрти
23
Мортон
10
Траоре
10
Твайн
10
Твайн
10
Траоре
10
Коннолли
70
Синик
70
Синик
10
Коннолли
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Халл Сити
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Ипсвич Таун - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
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