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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Уотфорд
Лидс - Уотфорд: обзор матча 23 сентября 2023
Лидс
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 0
Завершен
Уотфорд
67'
Ж. Пироэ
70'
С. Бирам
89'
Д. Энтони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Уотфорд
Замена
И. Груев
️️️️
Г. Камара
90'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Д. Шеклтон
90'
ГОЛ! 3:0!
Д. Энтони
Пас отдал
Ж. Рюттер
89'
87'
Желтая карточка
В. Байо
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Джеймс
84'
Замена
А. Грей
️️️️
Ж. Пироэ
84'
80'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Д. Льюис
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
80'
ГОЛ! 2:0!
С. Бирам
Пас отдал
Д. Джеймс
70'
69'
Желтая карточка
Д. Бахман
68'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
И. Луза
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Джеймс
67'
46'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Т. Инс
46'
Замена
В. Байо
️️️️
М. Мартинс
46'
Замена
Э. Кайембе
️️️️
И. Коне
43'
Желтая карточка
Р. Эндрюс
Желтая карточка
Ж. Рюттер
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Уотфорд
1
Myles Roberts
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
4-2-2-2
30
Мелье
6
Купер
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Бирам
16
Шеклтон
18
Камара
7
Джеймс
38
Саммервил
9
Пироэ
10
Рюттер
3-2-3-1-1
26
Бахман
5
Портеус
29
Худт
22
Сьерральта
2
Эндрюс
18
Льюис
26
Луза
8
Коне
10
Инс
11
Мартинс
9
Райович
16
Шеклтон
12
Эйлинг
12
Эйлинг
16
Шеклтон
18
Камара
4
Груев
4
Груев
18
Камара
7
Джеймс
99
Поведа
99
Поведа
7
Джеймс
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
9
Пироэ
14
Грей
14
Грей
9
Пироэ
8
Коне
39
Кайембе
39
Кайембе
8
Коне
18
Льюис
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
18
Льюис
10
Инс
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
10
Инс
26
Луза
22
Асприлья
22
Асприлья
26
Луза
11
Мартинс
15
Байо
15
Байо
11
Мартинс
Остались в запасе
Лидс
Уотфорд
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
18
Матео Жозеф
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Myles Roberts
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
18
Матео Жозеф
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
1
Myles Roberts
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Лидс - Уотфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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