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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Лидс
Халл Сити - Лидс: обзор матча 20 сентября 2023
Халл Сити
20.09.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Лидс
90'
+1
Желтая карточка
Л. Эйлинг
90'
Замена
С. Бирам
️️️️
Л. Эйлинг
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Л. Койл
88'
Желтая карточка
Д. Филоджин
80'
Замена
Т. Мортон
️️️️
С. Твайн
72'
Замена
О. Туфан
️️️️
Л. Делап
72'
Желтая карточка
А. Коннолли
69'
63'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
63'
Замена
Л. Купер
️️️️
Ж. Пироэ
61'
Вторая желтая
Д. Родон
Желтая карточка
С. Твайн
54'
52'
Желтая карточка
И. Ампаду
43'
Желтая карточка
Д. Родон
21'
Замена
К. Саммервил
️️️️
В. Гнонто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Оллсоп
3
Гривз
5
Джонс
29
Кристи
2
Койл
27
Слатер
14
Сери
11
Филоджин
10
Твайн
10
Коннолли
19
Делап
4-1-2-3
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Стрейк
6
Родон
4
Ампаду
16
Шеклтон
7
Джеймс
29
Гнонто
10
Рюттер
9
Пироэ
14
Грей
2
Койл
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
2
Койл
19
Делап
11
Туфан
11
Туфан
19
Делап
10
Твайн
23
Мортон
23
Мортон
10
Твайн
9
Пироэ
6
Купер
6
Купер
9
Пироэ
12
Эйлинг
3
Бирам
3
Бирам
12
Эйлинг
29
Гнонто
38
Саммервил
38
Саммервил
29
Гнонто
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
Остались в запасе
Халл Сити
Лидс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Халл Сити - Лидс
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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