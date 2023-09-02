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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Халл Сити
Лестер - Халл Сити: обзор матча 02 сентября 2023
Лестер
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
15'
Л. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Халл Сити
Желтая карточка
И. Фатаву
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Саядманеш
84'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Л. Делап
75'
Желтая карточка
Д. Гривз
74'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
А. Коннолли
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
69'
67'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Р. Винагре
65'
Замена
С. Кристи
️️️️
А. Траоре
60'
Желтая карточка
Р. Винагре
Желтая карточка
Я. Вестергор
58'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
К. МакАтир
57'
Замена
И. Фатаву
️️️️
О. Ндиди
57'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Ю. Акгюн
57'
Желтая карточка
Г. Уинкс
55'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Делап
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
7'
Желтая карточка
Л. Койл
2'
Желтая карточка
Э. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хермансен
4
Фас
23
Вестергор
2
Дойл
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
11
Акгюн
4
Уинкс
20
МакАтир
17
Ихеначо
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
2
Койл
5
Джонс
3
Гривз
19
Винагре
27
Слатер
14
Сери
10
Траоре
10
Твайн
19
Делап
10
Коннолли
11
Акгюн
22
Казадеи
22
Казадеи
11
Акгюн
4
Ндиди
7
Фатаву
7
Фатаву
4
Ндиди
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
20
МакАтир
45
Мавидиди
45
Мавидиди
20
МакАтир
10
Траоре
29
Кристи
29
Кристи
10
Траоре
19
Винагре
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
19
Винагре
10
Коннолли
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
10
Коннолли
19
Делап
17
Саядманеш
17
Саядманеш
19
Делап
Остались в запасе
Лестер
Халл Сити
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
21
Райн Оллсоп
ВР
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
70
Догукан Синик
ЛВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
70
Догукан Синик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Лестер - Халл Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
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