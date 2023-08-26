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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Сандерленд
Ковентри - Сандерленд: обзор матча 26 августа 2023
Ковентри
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Сандерленд
90'
+5
Желтая карточка
А. Притчард
72'
Замена
L. Semedo
️️️️
П. Эква
72'
Замена
А. Притчард
️️️️
Б. Дак
71'
Замена
Н. Хаггинс
️️️️
А. Ба
Замена
Х. Райт
️️️️
Э. Симмс
70'
Замена
Я. Аяри
️️️️
К. Палмер
69'
65'
Желтая карточка
Д. Киркин
Желтая карточка
К. Палмер
21'
14'
Желтая карточка
Л. О'Найен
10'
Желтая карточка
П. Эква
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Luís Semedo
ЦФ
3-3-1-3
13
Уилсон
4
Томас
5
МакФадзин
22
Латибодье
12
Дасилва
18
Шиф
27
ван Эвейк
28
Экклз
9
Симмс
45
Палмер
24
Гудден
2-2-4-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
17
Эква
31
Ба
19
Киркин
6
Нил
23
Дак
13
О'Найен
47
Кларк
7
Беллингем
45
Палмер
26
Аяри
26
Аяри
45
Палмер
9
Симмс
11
Райт
11
Райт
9
Симмс
31
Ба
23
Хаггинс
23
Хаггинс
31
Ба
23
Дак
10
Притчард
10
Притчард
23
Дак
17
Эква
9
9
17
Эква
Остались в запасе
Ковентри
Сандерленд
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ковентри - Сандерленд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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